Зеленский допустил новые обвинения в коррупции против своего окружения

Зеленский: Мы не намерены останавливать антикоррупционные органы

Киев не намерен останавливать работу антикоррупционных органов вне зависимости от близости подозреваемых к высшим эшелонам украинской власти. Новые обвинения в коррупции против своего окружения президент Украины Владимир Зеленский допустил в интервью для телеканала Fox News, опубликованном на YouTube.

«Что касается антикоррупционных органов, то они делают то, что должны делать. Они полностью независимы. Никто им не мешает. Они проверяют то, что должны проверять, и мы не останавливаем их. Неважно, близкий человек или нет», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что у Украины действительно есть множество причин для беспокойства по части проблем с коррупцией.

В интервью Зеленский также назвал компромиссное для Украины решение по Донбассу. По его словам, таким решением может стать создание свободной экономической зоны на подконтрольных Украине территориях Донецкой народной республики.