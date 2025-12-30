Реклама

22:50, 30 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский назвал способ содержать ВСУ численностью 800 тысяч человек

Зеленский захотел содержать ВСУ в 800 тысяч человек за счет других стран
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется содержать 800-тысячную украинскую армию за счет других стран. Его слова приводит Telegram-канал «Новости.Live».

Зеленский назвал очень важной поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это пункт номер один — сильная украинская армия, 800 тысяч человек. Это средства, заработная плата. Этот очень важно, и мы рассчитывает на наших партнеров», — отметил он.

До этого Зеленский озвучил все пункты плана по урегулированию конфликта на Украине, обсуждаемые в ходе переговоров в США. В их числе — увеличение численности ВСУ в мирное время до 800 тысяч человек.

    Зеленский назвал способ содержать ВСУ численностью 800 тысяч человек

