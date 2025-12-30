Зеленский выбрал главу офиса президента и руководителей областных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что определился с руководителем офиса президента, а также анонсировал изменения среди глав областных администраций в начале 2026 года. Об этом сообщает «Интерфакс Украина».

«Что касается руководителя Офиса [президента] — я определился. Информация будет немного позже. Что касается руководителей областных администраций — изменения будут в начале года», — приводит агентство слова Зеленского.

Ранее стало известно о большом коррупционном скандале в Киеве. Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) пришли с обыском к главе офиса Зеленского Андрею Ермаку.

После обысков Ермак подал в отставку, а украинский президент анонсировал перезагрузку офиса.