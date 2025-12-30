Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:59, 30 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский высказался о визите Трампа на Украину

Зеленский: Визит Трампа на Украину позволит рассчитывать на прекращение огня
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Если президент США Дональд Трамп прилетит на Украину, это позволит рассчитывать на прекращения огня. О визите американского лидера высказался президент Украины Владимир Зеленский, его слова в Telegram передает украинский телеканал «Новости.live».

«Для нас это будет полезно. Потому что если президент Трамп прилетит на Украину (...) — это будет говорить, что у нас точно есть возможность добиться прекращения огня», — заявил украинский лидер.

Он выразил надежду, что при этом Трамп прилетит на Украину прямым воздушным рейсом и не станет останавливаться в Польше.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов выступить в парламенте Украины ради достижения мирного соглашения. По его словам, при этом, у него нет планов посещать страну в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный удар нанесен по портам Одессы. В России считают это ответом на атаку на резиденцию Путина

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Додик резко высказался об атаке ВСУ на резиденцию Путина

    Атаку на резиденцию Путина назвали итогом подготовки Украины Западом

    Зеленский высказался о визите Трампа на Украину

    Сверхмощная РСЗО из Северной Кореи получила новое шасси

    Турист остался без денег после встречи с двумя трансгендерами в отеле Таиланда

    В российском городе мужчина начал поджигать тряпки и бросать их с балкона на машины

    Известная российская журналистка поделилась подробностями работы у Жириновского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok