Зеленский высказался о визите Трампа на Украину

Зеленский: Визит Трампа на Украину позволит рассчитывать на прекращение огня

Если президент США Дональд Трамп прилетит на Украину, это позволит рассчитывать на прекращения огня. О визите американского лидера высказался президент Украины Владимир Зеленский, его слова в Telegram передает украинский телеканал «Новости.live».

«Для нас это будет полезно. Потому что если президент Трамп прилетит на Украину (...) — это будет говорить, что у нас точно есть возможность добиться прекращения огня», — заявил украинский лидер.

Он выразил надежду, что при этом Трамп прилетит на Украину прямым воздушным рейсом и не станет останавливаться в Польше.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов выступить в парламенте Украины ради достижения мирного соглашения. По его словам, при этом, у него нет планов посещать страну в ближайшее время.