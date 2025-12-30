Жителей Петербурга предупредили об опасности

В Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за снега

В Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за снега и гололедицы. Об этом предупредили жителей Северной столицы в пресс-службе администрации города.

«Предупреждение действует с 09:00 30 декабря до 09:00 31 декабря. Днем 30 и ночью 31 декабря местами ожидается сильный снег», — уточнили власти мегаполиса.

Водителям посоветовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте из-за высокого риска аварий, а если без автомобиля не обойтись, быть предельно осторожными на дорогах. Пешеходов призвали быть особенно аккуратными при выходе на улицу.

Ранее на юге Европейской России буквально разбушевалась стихия: мощный циклон принес в регион обильные снегопады, а в Сочи и Крым пришла настоящая зима. В ночь на вторник, 30 декабря, порывы ветра в Крыму достигали 27 метров в секунду.