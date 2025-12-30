Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:08, 30 декабря 2025Экономика

Жителей Петербурга предупредили об опасности

В Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за снега
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за снега и гололедицы. Об этом предупредили жителей Северной столицы в пресс-службе администрации города.

«Предупреждение действует с 09:00 30 декабря до 09:00 31 декабря. Днем 30 и ночью 31 декабря местами ожидается сильный снег», — уточнили власти мегаполиса.

Водителям посоветовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте из-за высокого риска аварий, а если без автомобиля не обойтись, быть предельно осторожными на дорогах. Пешеходов призвали быть особенно аккуратными при выходе на улицу.

Ранее на юге Европейской России буквально разбушевалась стихия: мощный циклон принес в регион обильные снегопады, а в Сочи и Крым пришла настоящая зима. В ночь на вторник, 30 декабря, порывы ветра в Крыму достигали 27 метров в секунду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин распорядился отправить российских резервистов на специальные сборы. В указе президента есть секретный пункт

    «Экономическое чудо» России оказалось недостижимым

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Рассказ готовившего нападение на российскую школу попал на видео

    Названа стоимость самой дешевой комнаты в Москве

    Отец спас 15-летнюю дочь от насильника при помощи смартфона

    Одну категорию россиян предупредили об опасных блюдах на новогоднем столе

    Лавров назвал главную цель Европы на Украине

    Подведены итоги года для рубля

    Путин направил праздничные поздравления лидерам двух стран ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok