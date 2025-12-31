Атаку Киева на резиденцию Путина назвали хамством

Карасин назвал атаку Киева на резиденцию Путина новым качеством терроризма

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин прокомментировал атаку Киева на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Карасин назвал атаку Киева на резиденцию Путина хамством и подчеркнул, что следящие за ситуацией люди «давно не испытывают никаких иллюзий по поводу того, кто такой [президент Украины Владимир] Зеленский и возглавляемая им команда».

«Но безусловно то, что произошло, — это новое качество международного терроризма, хамства и неприкрытой агрессии. И именно так к этому надо подходить», — призвал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с попыткой Вооруженных сил Украины атаковать резиденцию Путина. Он подчеркнул, что Москва ужесточит переговорную позицию по Украине и не будет сообщать публично, как именно это сделает.

