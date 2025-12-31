Реклама

Мир
00:33, 31 декабря 2025Мир

Атаку Киева на резиденцию Путина назвали хамством

Карасин назвал атаку Киева на резиденцию Путина новым качеством терроризма
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Reuters

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин прокомментировал атаку Киева на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Карасин назвал атаку Киева на резиденцию Путина хамством и подчеркнул, что следящие за ситуацией люди «давно не испытывают никаких иллюзий по поводу того, кто такой [президент Украины Владимир] Зеленский и возглавляемая им команда».

«Но безусловно то, что произошло, — это новое качество международного терроризма, хамства и неприкрытой агрессии. И именно так к этому надо подходить», — призвал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с попыткой Вооруженных сил Украины атаковать резиденцию Путина. Он подчеркнул, что Москва ужесточит переговорную позицию по Украине и не будет сообщать публично, как именно это сделает.

