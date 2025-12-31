Более 50 поездов задержаны на Кубани

ФПК: 55 поездов задерживаются на Кубани из-за аномальных снегопадов

На Северо-Кавказской железной дороге на Кубани и сбоя в графике движения задерживаются 55 поездов. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания в Telegram.

Причиной стали аномальные снегопады в Краснодарском крае. В компании отметили, что возврат и переоформление билетов осуществляется без дополнительных сборов. «В поездах, задержанных более, чем на 4 часа, пассажиры обеспечиваются питанием», — добавили в ФПК.

Ранее сообщалось, что пассажиры поезда, который больше 12 часов стоит в Краснодарском крае, не имеют доступа к туалетам и горячей еде. Отмечалось, что уборные в остановленном поезде открыты, но они переполнены и воспользоваться ими невозможно. Как рассказала пассажирка, до ближайшей станции 500 метров.