Лукашенко: Зеленский угробил цветущую часть Европы и добьет ее окончательно

Президент Украины Владимир Зеленский угробил цветущую часть Европы и добьет ее окончательно, если не договориться о завершении украинского конфликта. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко

Комментируя атаку украинских дронов на резиденцию президента России Владимира Путина, он отметил, что таких инцидентов не бывает без одобрения «кого-то большого». Он посоветовал Зеленскому не идти этим путем.

«И так угробил цветущую часть Европы. Ну, добьет окончательно. Не надо ему этим путем идти. Надо, пока не поздно, договориться. Им советуй, не советуй, они все равно делают по-своему в Украине. Но просто предупредить хочу, что это закончится бедой», — сказал Лукашенко.

Прежде белорусский лидер назвал атаку на резиденцию Путина дичайшим терроризмом на государственном уровне.