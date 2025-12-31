Реклама

Наука и техника
05:12, 31 декабря 2025Наука и техника

Министр здравоохранения посоветовал россиянам «чуть-чуть недоедать» в новогоднюю ночь

Мурашко посоветовал россиянам не переедать в новогоднюю ночь
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В новогоднюю ночь не следует переедать. С такой рекомендацией выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его слова передает РИА Новости. Более того, отметил чиновник, лучше в этот праздник слегка недоедать.

«Не переедать — понятно. Не просто не переедать, а лучше чуть-чуть недоедать», — дал совет для новогоднего застолья российский министр.

Ранее диетолог Наталья Денисова рассказала, что в Новый год не стоит отказываться от шампанского, но нужно знать меру — не более 200 миллилитров для женщин и 300 — для мужчин.

