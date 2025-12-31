Россиянам назвали допустимую дозу шампанского в новогоднюю ночь

Диетолог Денисова: В новогоднюю ночь не стоит выпивать более 300 мл шампанского

Выпивать шампанское в новогоднюю ночь не запрещено, однако нужно знать меру. Как рассказала врач-диетолог Наталья Денисова, не стоит употреблять более 300 мл этого напитка, при этом следует выбирать вид шампанского с минимальным содержанием сахара. Слова специалиста приводит РИА Новости.

«Без шампанского не получится праздник, так что диетологи не запрещают шампанское в новогоднюю ночь, но мера — 200 миллилитров для женщин и 300 — для мужчин», — сказала Денисова, добавив, что лучше всего выбирать брют, так как в нем содержится меньше сахара.

Врач отметила, что шампанское — газированный напиток, так что алкоголь быстрее всасывается в кровь и может мгновенно вызвать опьянение, так что пить его следует только после еды. Кроме того, можно добавить в напиток лед — это снизит концентрацию алкоголя и замедлит его всасывание.

Пить недопитое шампанское на следующий день можно, напомнила Денисова, но нужно хранить ее в холодильнике и плотно закрывать. При этом игристое вино можно заменить сухим — в нем мало сахара и нет углекислого газа.

