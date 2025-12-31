Реклама

Наука и техника
20:36, 31 декабря 2025Наука и техника

На Солнце зафиксировали мощную вспышку

Солнечная вспышка усилит магнитные бури в Новый год
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: NASA / SDO / Handout / Reuters

На Солнце произошла мощная вспышка, сообщили в Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. По оценке специалистов, активность усиливается на фоне корональной дыры, из-за чего в новогоднюю ночь возможны магнитные бури.

Ученые отмечают, что возмущения геомагнитного поля могут сопровождаться полярными сияниями, а повышенная солнечная активность сохранится до 3 января. В этот период метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, а операторам связи и энергосистем рекомендуют быть внимательнее.

В конце декабря специалисты уже сообщали о трех сильных вспышках класса М, которые произошли на Солнце.

