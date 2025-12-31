На Солнце зафиксировали мощную вспышку

Солнечная вспышка усилит магнитные бури в Новый год

На Солнце произошла мощная вспышка, сообщили в Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. По оценке специалистов, активность усиливается на фоне корональной дыры, из-за чего в новогоднюю ночь возможны магнитные бури.

Ученые отмечают, что возмущения геомагнитного поля могут сопровождаться полярными сияниями, а повышенная солнечная активность сохранится до 3 января. В этот период метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, а операторам связи и энергосистем рекомендуют быть внимательнее.

В конце декабря специалисты уже сообщали о трех сильных вспышках класса М, которые произошли на Солнце.