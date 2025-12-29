Реклама

Экономика
08:18, 29 декабря 2025Экономика

Три мощные вспышки произошли на Солнце

ИКИ РАН: Три сильные вспышки класса М произошли на Солнце ночью
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетВспышки на солнце:

Фото: NASA/GSFC/Solar Dynamics Observatory / Reuters

Три мощные вспышки произошли на Солнце ночью. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, в ночь на понедельник, 29 декабря, звезда породила три сильные вспышки класса М — их зафиксировали в 0:13, 1:39 и 3:02 по московскому времени. Самое сильное событие достигала уровня М4.2 — это чуть меньше самой сильной вспышки с начала декабря.

Помимо этого, на Солнце случились три обычные вспышки класса С.

Самая сильная вспышка с начала декабря произошла на Солнце рано утром в субботу, 27 декабря. Она достигала уровня M5.1. Мощность вспышки составила примерно 50 процентов от порога высшего балла Х. Максимальное излучение произошло в 04:50 по московскому времени.

В 2026 году, по прогнозам ученых, возможны рекордные вспышки на Солнце.

