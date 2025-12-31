Над Россией сбили более полусотни дронов

Силы ПВО сбили 53 украинских беспилотника над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более полусотни беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что 31 декабря с 08:00 до 23:00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 40 беспилотников над Брянской областью, 5 — над Воронежской областью, по 2 — над территориями Белгородской и Орловской областей, и по одному — над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Ярославской областями.

Ранее Министерство обороны показало карту полета украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые пытались атаковать резиденцию президента Владимира Путина. На карте видно, что Вооруженные силы Украины запустили дроны с территории Сумской и Черниговской областей. Также указано, что некоторые беспилотники пролетели над Брянской, Смоленской и Тверской областями.