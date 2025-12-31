Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:26, 31 декабря 2025Россия

Над Россией сбили более полусотни дронов

Силы ПВО сбили 53 украинских беспилотника над регионами России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более полусотни беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что 31 декабря с 08:00 до 23:00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 40 беспилотников над Брянской областью, 5 — над Воронежской областью, по 2 — над территориями Белгородской и Орловской областей, и по одному — над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Ярославской областями.

Ранее Министерство обороны показало карту полета украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые пытались атаковать резиденцию президента Владимира Путина. На карте видно, что Вооруженные силы Украины запустили дроны с территории Сумской и Черниговской областей. Также указано, что некоторые беспилотники пролетели над Брянской, Смоленской и Тверской областями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе осудили оправдания атаки ВСУ на резиденцию Путина со стороны Каллас

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Центр Москвы перекроют в Новый год

    Россиянам рассказали о безопасном времени хранения салатов вне холодильника

    Часть жителей Киева встретит Новый год без света

    Лукашенко обвинил Зеленского в уничтожении Европы

    Над Россией сбили более полусотни дронов

    Макрон пообещал быть президентом до последней секунды

    Спасенные в Ленинградской области отец и сын рассказали о проведенной в лесу ночи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok