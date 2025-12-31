Назван год проведения микропереписи населения России

ТАСС: Микроперепись населения России планируют провести в 2028 году

Правительство России планирует провести микроперепись населения страны в 2028 году. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, исследование затронет не менее пяти процентов граждан России и позволит уточнить актуальные социальные и демографические характеристики населения страны.

Организацией проведения всероссийской микропереписи населения займутся Росстат, Минэкономразвития, Минтруд, Социальный фонд и Минцифры. Результаты будут опубликованы в открытом доступе и позволят скорректировать госполитику в вопросах поддержки семей, миграции и занятости.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин назвал новый минимальной размер оплаты труда (МРОТ) в России. По его словам, с начала 2026 года этот показатель вырастет до 27 тысяч рублей, то есть почти на 21 процент. Согласно законодательству, МРОТ является суммой, меньше которой платить сотрудникам не может ни один работодатель.

