09:14, 31 декабря 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названы главные проблемы Украины после завершения СВО

Аналитик Кашин: Украину может ждать судьба Сирии, если ЕС оставит ее без денег
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украину может ждать судьба Сирии времен бывшего президента Башара Асада, если Европейский союз (ЕС) оставит ее без денег и каких-либо форм финансовой помощи. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Если бросить Украину без поддержки, произойдет коллапс государства, включая силовые структуры, что станет повторением ситуации Сирии накануне падения режима Башара Асада», — сказал эксперт.

Кашин добавил, что Киев после завершения специальной военной операции (СВО) столкнется с большими финансовыми проблемами из-за неспособности обеспечивать социальные гарантии. По его словам, Европейский союз (ЕС) мог гипотетически решить эту проблему за счет полного включения украинского рынка, однако против этой меры выступят ряд стран, включая Польшу.

28 декабря член комитета бундестага по международным делам Штефан Котре заявил, что Украина не сможет соответствовать критериям для вступления в Евросоюз как минимум в течение следующих 20 лет. Политик добавил, что если ЕС продолжит курс на конфронтацию с Россией и, соответственно, на превращение Украины в инструмент борьбы с РФ, то вероятно, что Украина, несмотря на невыполненные требования, будет принята в сообщество в ущерб всем государствам-членам.

