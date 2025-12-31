Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
22:32, 31 декабря 2025Культура

Новогодний фильм с Долиной вышел в эфир

Долина появилась в новогоднем фильме «Невероятные приключения Шурика» на ТНТ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Тихонова Пелагия / Агентство «Москва»

Фильм «Невероятные приключения Шурика», в котором присутствует эпизод с участием певицы Ларисы Долиной, вышел в эфир на телеканале ТНТ в 20:30 по московскому времени 31 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

В фильме артистка исполняет роль двоюродной тети товарища Саахова, в эфире ее персонаж появился с музыкальным номером. Долина исполнила песню Инстасамки «За деньги да».

Ранее креативный продюсер картины «Невероятные приключения Шурика» Андрей Шелков объяснил, почему сцены с Ларисой Долиной не стали вырезать из новогоднего фильма, несмотря на резонансное дело с ее квартирой. По словам собеседника издания, вырезать сцену с певицей — значит обесценить работу съемочной группы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе осудили оправдания атаки ВСУ на резиденцию Путина со стороны Каллас

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Более 50 поездов задержаны на Кубани

    Россиян предупредили о крупных штрафах за салюты

    Новогодний фильм с Долиной вышел в эфир

    В России рассказали о неспособности Европы «слезть с предвоенной иглы»

    Российский город закрыл небо для самолетов

    США и Европа обсудили поддержку постконфликтной Украины

    Росавиация рассказала о слежке за Дедом Морозом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok