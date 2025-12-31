Новогодний фильм с Долиной вышел в эфир

Долина появилась в новогоднем фильме «Невероятные приключения Шурика» на ТНТ

Фильм «Невероятные приключения Шурика», в котором присутствует эпизод с участием певицы Ларисы Долиной, вышел в эфир на телеканале ТНТ в 20:30 по московскому времени 31 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

В фильме артистка исполняет роль двоюродной тети товарища Саахова, в эфире ее персонаж появился с музыкальным номером. Долина исполнила песню Инстасамки «За деньги да».

Ранее креативный продюсер картины «Невероятные приключения Шурика» Андрей Шелков объяснил, почему сцены с Ларисой Долиной не стали вырезать из новогоднего фильма, несмотря на резонансное дело с ее квартирой. По словам собеседника издания, вырезать сцену с певицей — значит обесценить работу съемочной группы.