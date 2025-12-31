При атаке беспилотников в российском городе пострадали два человека

Два человека пострадали при атаке БПЛА в Туапсе, повреждены пять домов

При атаке беспилотников на Туапсе пострадали два человека. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Известно, что в результате атаки повредилось остекление в четырех многоквартирных домах и одном частном. Кроме того, получили разрушения один из причалов в порту и оборудование на нефтеперерабатывающем заводе.

«Пострадавших госпитализировали, угрозы жизни нет, медики оказывают всю необходимую помощь», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Туапсе в Краснодарском крае. После атаки беспилотников начался пожар.