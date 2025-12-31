Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:44, 31 декабря 2025Бывший СССР

Путин обсудил с Лукашенко атаку ВСУ на свою резиденцию

БелТА: Состоялся телефонный разговор Путина и Лукашенко
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Pool / Reuters

31 декабря состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает агентство БелТА в Telegram-канале.

«Президенты обсудили ситуацию последних дней, в том числе события, связанные с атакой беспилотников на резиденцию Президента России», — сказано в публикации.

Лукашенко назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию российского лидера дичайшим терроризмом на государственном уровне.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в период с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Атака началась около 19 часов 20 минут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин обсудил с Лукашенко атаку ВСУ на свою резиденцию

    Яства со стола Ивана Грозного и любимое блюдо Петра I. Рецепты старинных угощений с пиров правителей России

    Миллионы россиян оказались в «самом загадочном статусе»

    Финляндия сообщила о задержании судна с россиянами на борту

    В Египте вынесли приговор капитану затонувшего в марте батискафа с россиянами

    Продюсера «Ласкового мая» объявили в международный розыск

    Орбан допустил мирную сделку США и России без участия ЕС

    Зеленский уволил считавшегося близким к Ермаку чиновника

    На российском горнолыжном курорте снежная лавина накрыла девочку с отцом

    ВСУ незаконно заняли жилые дома на правобережье Днепра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok