Путин обсудил с Лукашенко атаку ВСУ на свою резиденцию

БелТА: Состоялся телефонный разговор Путина и Лукашенко

31 декабря состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает агентство БелТА в Telegram-канале.

«Президенты обсудили ситуацию последних дней, в том числе события, связанные с атакой беспилотников на резиденцию Президента России», — сказано в публикации.

Лукашенко назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию российского лидера дичайшим терроризмом на государственном уровне.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в период с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Атака началась около 19 часов 20 минут.