08:00, 31 декабря 2025Россия

Россиянам назвали способ бороться с шумными соседями в новогоднюю ночь

Юрист Русяев: Закон не предусматривает новогоднего окна для шумных соседей
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Pormezz / Shutterstock / Fotodom  

В Москве отдельного «новогоднего окна», когда можно нарушать тишину в жилом доме, закон не устанавливает: действует тот же ночной режим, что и в любой другой день, напомнил юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Юрист напомнил, что в новогоднюю ночь действует тот же ночной режим, что и в любой другой день. Ночным временем прямо назван период с 23:00 до 07:00, и к действиям, нарушающим покой, отнесены в том числе громкая музыка и устройства усиления звука, крики и пение, а также использование пиротехники, если это мешает людям в защищаемых помещениях и на придомовой территории, добавил он.

Если в 06:00 из-за сабвуфера или фейерверков невозможно спать, это подпадает под запрет ночного времени.

Илья РусяевЮрист

«В моменте самый рабочий инструмент — вызов полиции через 112 или 102. Сообщите адрес, подъезд, этаж, по возможности квартиру, опишите, что происходит и с какого времени. Попросите зарегистрировать обращение и назвать номер регистрации сообщения. Если наряд приедет, попросите зафиксировать обстоятельства: кто шумит, в какое время, что именно мешает отдыху. Хорошо, когда есть подтверждение от других соседей — даже короткие объяснения нескольких жильцов усиливают материал», — объяснил Русяев.

Аудио или видео из своей квартиры тоже пригодится: достаточно, чтобы на записи было слышно шум и было видно дату/время; заходить к соседям и «разбираться на месте» не нужно, подчеркнул юрист. Если после выезда полиции ситуация повторяется или шум прекратился до приезда, подайте краткое заявление участковому или в дежурную часть: укажите дату, точный интервал времени, характер шума, источник, приложите запись и контакты свидетелей, попросите провести проверку и привлечь виновных по региональной норме о нарушении тишины и покоя граждан, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что почти половина россиян (47 процентов) предпочитает держать «вежливую дистанцию» с соседями, каждый пятый россиянин (20 процентов) старается свести встречи с соседями к минимуму, а 35 процентов считают главным отсутствие посторонних людей на территории дома.

