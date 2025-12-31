Реклама

Россиянка побывала в Таиланде и объяснила отношение местных к духам

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Российская путешественница Александра Коновалова побывала в Таиланде и объяснила отношение местных к духам. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Она напомнила, что в стране Азии обычное дело — бутылки из-под «Фанты», еда и другие напитки на улицах и в храмах. Коновалова рассказала, что это способ задобрить духов, в которых верят местные. Так, тайцы убеждены, что не управляют своей жизнью сами. «Жители Таиланда никогда себя не похвалят, даже если добьются карьерных высот или разбогатеют. Они точно скажут, что все блага им послал Будда», — добавила она.

Одна из традиционных форм взаимодействия местных с духами — это задабривание, которое способствует очищению кармы, рассказала Коновалова. «Подношения в Таиланде делают всем — Будде, божествам, духам. Их и кормят, и поят. Спасибо, что чаще всего хотя бы сладостями или рисом, а не мясом или рыбой», — пишет автор блога.

Чаще всего, по ее словам, духов кормят фруктами, кексами и газировкой. «Напитком богов считается клубничная "Фанта". Кто-то говорит, что она больше всего напоминает кровь (у газировки красный цвет), которая нужна духам. Кто-то считает, что напиток символизирует эликсир жизни, который пил сам Будда», — заключила она.

Ранее российский блогер побывал в Таиланде и его словами «рай, где все запрещено». Он напомнил, что вейп может стать «билетом в тюрьму» в стране.

    Обсудить
