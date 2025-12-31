Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:02, 31 декабря 2025Мир

Си Цзиньпин заявил о готовности вместе с Путиным добиваться новых достижений в 2026 году

Си Цзиньпин выразил готовность развивать отношения с Россией в 2026 году
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину новогоднее поздравительное послание, в котором выразил готовность и дальше поддерживать контакты с российским лидером и развивать отношения между государствами. Выдержки из поздравления приводит Центральное телевидение Китая.

«Я готов поддерживать тесные контакты с президентом Путиным и совместно направлять китайско-российские отношения в новую эпоху к достижению новых результатов», — написал Си Цзиньпин.

Ранее стало известно, что Китай решил проигнорировать санкции Запада против российского топлива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еще пять российских спортсменов получили нейтральный статус. Что это значит?

    На «Радиостанции Судного дня» заиграло «Лебединое озеро». Что это было

    Раскрыты жертвы сильного рубля

    В Госдуме высказались о необходимости гарантий безопасности России от США

    Раскрыта причина более крепкой памяти в пожилом возрасте

    Бывший премьер Украины назвал подвохи при проведении выборов в стране

    На Украине сравнили Путина и Трампа со Сталиным и Рузвельтом

    Раскрыты потери ВСУ у ЛНР за 2025 год

    Си Цзиньпин заявил о готовности вместе с Путиным добиваться новых достижений в 2026 году

    Поведению Зеленского нашли историческое объяснение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok