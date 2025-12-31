Си Цзиньпин заявил о готовности вместе с Путиным добиваться новых достижений в 2026 году

Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину новогоднее поздравительное послание, в котором выразил готовность и дальше поддерживать контакты с российским лидером и развивать отношения между государствами. Выдержки из поздравления приводит Центральное телевидение Китая.

«Я готов поддерживать тесные контакты с президентом Путиным и совместно направлять китайско-российские отношения в новую эпоху к достижению новых результатов», — написал Си Цзиньпин.

