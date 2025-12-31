Стало известно о продвижении российский военных вглубь украинской обороны

Герасимов заявил об уверенном продвижении ВС РФ вглубь обороны ВСУ

Начальник Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Север». Об этом сообщает ТАСС.

В частности, Герасимов заявил об уверенном продвижении ВС РФ вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). «В декабре этого года достигнуты самые высокие темпы наступления», — подчеркнул он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что ВС РФ нанесли удары по Одессе по предположительному месту запуска беспилотников по резиденции президента России Владимира Путина. «Аэропорт в Одессе сейчас не работает, но там могли находиться беспилотники, которые летели на Валдай», — сказал он.