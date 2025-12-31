Реклама

07:32, 31 декабря 2025Россия

Стало известно о продвижении российский военных вглубь украинской обороны

Герасимов заявил об уверенном продвижении ВС РФ вглубь обороны ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Начальник Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Север». Об этом сообщает ТАСС.

В частности, Герасимов заявил об уверенном продвижении ВС РФ вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). «В декабре этого года достигнуты самые высокие темпы наступления», — подчеркнул он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что ВС РФ нанесли удары по Одессе по предположительному месту запуска беспилотников по резиденции президента России Владимира Путина. «Аэропорт в Одессе сейчас не работает, но там могли находиться беспилотники, которые летели на Валдай», — сказал он.

