Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:00, 31 декабря 2025Мир

Трамп отреагировал на статью The New York Post с оправданием атаки на резиденцию Путина

Трамп репостнул статью New York Post с оправданием атаки на резиденцию Путина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / Reuters

Президент США Дональд Трамп репостнул статью The New York Post об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию российского лидера Владимира Путина. Он отреагировал на материал в своей соцсети TruthSocial.

В редакционной статье утверждается, что в действительности нападения якобы не было. Одновременно с этим авторы отметили, что «любое нападение на президента РФ более чем оправдано» и «Киев сделал свою часть работы».

Вечером 28 декабря стало известно об атаке на резиденцию Путина в Новгородской области с применением БПЛА. Дроны запускали с территорий Сумской и Черниговской областей Украины. Минобороны продемонстрировало схему полета беспилотников: они пролетали над Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областями. Всего был запущен 91 дрон, все удалось уничтожить российскими силами и средствами противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе осудили оправдания атаки ВСУ на резиденцию Путина со стороны Каллас

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Центр Москвы перекроют в Новый год

    Россиянам рассказали о безопасном времени хранения салатов вне холодильника

    Часть жителей Киева встретит Новый год без света

    Лукашенко обвинил Зеленского в уничтожении Европы

    Над Россией сбили более полусотни дронов

    Макрон пообещал быть президентом до последней секунды

    Спасенные в Ленинградской области отец и сын рассказали о проведенной в лесу ночи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok