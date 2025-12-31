Трамп отреагировал на статью The New York Post с оправданием атаки на резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп репостнул статью The New York Post об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию российского лидера Владимира Путина. Он отреагировал на материал в своей соцсети TruthSocial.
В редакционной статье утверждается, что в действительности нападения якобы не было. Одновременно с этим авторы отметили, что «любое нападение на президента РФ более чем оправдано» и «Киев сделал свою часть работы».
Вечером 28 декабря стало известно об атаке на резиденцию Путина в Новгородской области с применением БПЛА. Дроны запускали с территорий Сумской и Черниговской областей Украины. Минобороны продемонстрировало схему полета беспилотников: они пролетали над Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областями. Всего был запущен 91 дрон, все удалось уничтожить российскими силами и средствами противовоздушной обороны.