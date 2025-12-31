Реклама

Трамп усомнился в своей способности «очаровать» Путина

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров начал подозревать, что переоценил свою способность «очаровать» президента России Владимира Путина. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на помощника американского лидера.

«Президент (Дональд Трамп — прим. "Ленты.ру") начал подозревать, что он "совершенно переоценил" свои возможности в очаровании Путина», — утверждается в статье.

Подобное признание, как отмечается в материале, Трамп сделал в апреле, после окончания пасхального перемирия в украинском конфликте.

Ранее Трамп признался, что был впечатлен масштабами и мощью российских вооруженных сил после просмотра кадров военного парада в Москве. В мае президент США заявил помощникам, что армия России «выглядит непобедимой».

