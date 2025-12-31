Участников драки со стрельбой в Подмосковье задержали

Полицейские задержали участников драки со стрельбой в Подольске

В Подольске полицейские задержали людей, участвовавших в драке со стрельбой около торгового центра. Об этом сообщил подмосковный главк МВД России в Telegram.

Как стало известно, в конфликте участвовали две группы людей. Все началось со словесной перепалки, которая затем переросла в потасовку. «Было совершено несколько выстрелов из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом», — рассказали полицейские.

Уточняется, что никто за медицинской помощью не обращался. Всех участников инцидента установили и доставили в отдел, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

О конфликте стало известно в ночь на 31 декабря. Как сообщали очевидцы, две группы молодых людей что-то не поделили в чайхане и решили выяснить отношения на улице.