Жители Черниговской области отбили мужчину у сотрудников ТЦК и полицейского

Несколько жителей Черниговской области Украины отбили мужчину у сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) и помогавшего им полицейского, пишет издание «Страна» в Telegram.

Журналисты рассказали о насильственной мобилизации в Нежине Черниговской области.

«Трое сотрудников ТЦК и полицейский пытались затащить мужчину в свой "бусик" (микроавтобус — примечание "Ленты.ру"), но в конфликт вмешались гражданские», — говорится в сообщении. По данным издания, мужчину удалось отбить.

Ранее во Львове мужчина отбил принудительно мобилизованного украинца у сотрудника ТЦК железным прутом.

