Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:49, 31 декабря 2025Бывший СССР

Жители Черниговской области отбили мужчину у сотрудников ТЦК

Жители Черниговской области отбили мужчину у сотрудников ТЦК и полицейского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Несколько жителей Черниговской области Украины отбили мужчину у сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) и помогавшего им полицейского, пишет издание «Страна» в Telegram.

Журналисты рассказали о насильственной мобилизации в Нежине Черниговской области.

«Трое сотрудников ТЦК и полицейский пытались затащить мужчину в свой "бусик" (микроавтобус — примечание "Ленты.ру"), но в конфликт вмешались гражданские», — говорится в сообщении. По данным издания, мужчину удалось отбить.

Ранее во Львове мужчина отбил принудительно мобилизованного украинца у сотрудника ТЦК железным прутом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о массированной атаке ВСУ на Херсонскую область

    На «Радиостанции Судного дня» заиграло «Лебединое озеро». Что это было

    Раскрыты жертвы сильного рубля

    Синоптик предупредил россиян о 40-градусных морозах в новогоднюю ночь

    В Германии подготовили план на случай военного конфликта в рамках НАТО

    На Западе назвали новую сложность для реализации мирного плана Трампа по Украине

    Раскрыта возможная реакция Трампа на удары по резиденции Путина

    В России оценили возможность возобновить диалог с Евросоюзом

    Жители Черниговской области отбили мужчину у сотрудников ТЦК

    Стало известно о пожаре в российском регионе из-за атаки украинских беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok