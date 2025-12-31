Умерла «последняя королева Парижа» Жаклин де Риб

В возрасте 96 лет умерла легенда мировой моды Жаклин де Риб

Графиня Жаклин де Риб, легендарный модельер, известная как «последняя королева Парижа», скончалась в возрасте 96 лет. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

По словам помощницы графини Стефани Мули, де Риб ушла из жизни 30 декабря в Швейцарии.

Де Риб входила в список самых элегантно одетых женщин мира была и запечатлена величайшими фотографами индустрии.

