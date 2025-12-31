Реклама

Умерла «последняя королева Парижа» Жаклин де Риб

В возрасте 96 лет умерла легенда мировой моды Жаклин де Риб
Марина Совина
Фото: Sebbi Strauch / Unsplash

Графиня Жаклин де Риб, легендарный модельер, известная как «последняя королева Парижа», скончалась в возрасте 96 лет. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

По словам помощницы графини Стефани Мули, де Риб ушла из жизни 30 декабря в Швейцарии.

Де Риб входила в список самых элегантно одетых женщин мира была и запечатлена величайшими фотографами индустрии.

В январе 2022 года ушел из жизни известный французский модельер, фотограф и основатель дома моды Mugler Тьерри Мюглер. Дизайнер умер вечером в воскресенье, 23 января. Представитель Мюглера Жан-Батист Ружо сообщил, что смерть модельера наступила от естественных причин.

