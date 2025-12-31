В Госдуме призвали Грузию не идти на поводу у стран-русофобов

Депутат Госдумы Белик: Грузии не следует идти на поводу у стран-русофобов

Властям Грузии не следует идти на поводу у русофобов и отказывать некоторым россиянам во въезде в страну, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Об этом пишет РИА Новости.

Депутат прокомментировал информацию о случаях отказа во въезде в Грузию россиянам, в паспортах которых местом рождения указаны Крым, Южная Осетия, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, Украинская ССР и Абхазская АССР. «Подобная акция может перечеркнуть все хорошее, что за последнее время наметилось в российско-грузинских отношениях», — подчеркнул парламентарий.

Белик также отметил, что добрососедские отношения с Москвой являются залогом развития грузинской экономики благодаря туризму. При этом, по его словам, европейские туристы вряд ли смогут заменить турпоток из России.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ответил на сообщения о запрете некоторым гражданам России въезда в Грузию. По его мнению, необходимо разбираться, кто дал команду не пропускать россиян через грузинскую границу.