Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:31, 31 декабря 2025Россия

В Госдуме призвали Грузию не идти на поводу у стран-русофобов

Депутат Госдумы Белик: Грузии не следует идти на поводу у стран-русофобов

Фото: Antony Matthews Films / Shutterstock / Fotodom  

Властям Грузии не следует идти на поводу у русофобов и отказывать некоторым россиянам во въезде в страну, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Об этом пишет РИА Новости.

Депутат прокомментировал информацию о случаях отказа во въезде в Грузию россиянам, в паспортах которых местом рождения указаны Крым, Южная Осетия, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, Украинская ССР и Абхазская АССР. «Подобная акция может перечеркнуть все хорошее, что за последнее время наметилось в российско-грузинских отношениях», — подчеркнул парламентарий.

Белик также отметил, что добрососедские отношения с Москвой являются залогом развития грузинской экономики благодаря туризму. При этом, по его словам, европейские туристы вряд ли смогут заменить турпоток из России.

Материалы по теме:
Батька больше не диктатор Лукашенко разлюбил Россию. Теперь ему рады на Западе
Батька больше не диктаторЛукашенко разлюбил Россию. Теперь ему рады на Западе
14 апреля 2018
«Они скорее умрут в Европе, чем вернутся домой» Как мигранты на границе с Польшей изменили жизнь в Белоруссии
«Они скорее умрут в Европе, чем вернутся домой»Как мигранты на границе с Польшей изменили жизнь в Белоруссии
18 ноября 2021
Хорошо посидели Лукашенко выпал шанс преодолеть кризис в Белоруссии. Почему президент им не воспользовался?
Хорошо посиделиЛукашенко выпал шанс преодолеть кризис в Белоруссии. Почему президент им не воспользовался?
15 февраля 2021

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ответил на сообщения о запрете некоторым гражданам России въезда в Грузию. По его мнению, необходимо разбираться, кто дал команду не пропускать россиян через грузинскую границу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отдохнуть? Я хочу отдохнуть!» Зеленский устал от конфликта и заболел после поездки на переговоры к Трампу

    На «Радиостанции Судного дня» заиграло «Лебединое озеро». Что это было

    Раскрыты жертвы сильного рубля

    Раскрыта дата встречи глав МИД стран G20

    В Госдуме призвали Грузию не идти на поводу у стран-русофобов

    В Крыму назвали готовность Зеленского уйти из власти блефом

    В Британии назвали «Иронию судьбы» одним из лучших новогодних фильмов

    Захарова назвала глупостью года заявление Стубба о «победе» над СССР

    В Китае высказались о последствиях атаки на резиденцию Путина

    Во Франции раскритиковали новое решение Зеленского по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok