16:54, 30 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме ответили на сообщения о запрете некоторым россиянам въезжать в Грузию

Депутат Водолацкий: Нужно разбираться, кто командует не пускать россиян в Грузию
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Необходимо разбираться, кто дал команду не пропускать граждан России через грузинскую границу, сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Своим взглядом на ситуацию он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что российских туристов начали разворачивать на границе с Грузией из-за записи о месте рождения в загранпаспорте. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома» со ссылкой на источник.

Депутат указал, что в последнее время по различным каналам, в том числе и парламентским, отношения России с грузинской стороной налаживаются. Также он отметил, что ситуация с дискриминацией россиян по факту их рождения государственным структурам известна не была.

«Это, скорее всего, происки каких-то сил, которые сегодня все-таки существуют в политической среде Грузии и не хотят налаживания и сближения страны с Россией. Возможно, где-то в структурах погранслужбы завелся предатель политики правительства Грузии, который дал такие указания, если они действительно есть. Это неправильно, нехорошо», — прокомментировал парламентарий.

Водолацкий также добавил, что о таких случаях нужно говорить на всех ресурсах, в том числе туристических. Он также подчеркнул, что никто не дает права ни одной стране делить граждан России по месту рождения или месту проживания. Нужно разбираться, кто дал такие команды, с чем они были вызваны и кто является провокатором в тех структурах, которые подписали данное распоряжение или выдали его устно, заключил депутат.

16 декабря появилась информация о том, что туристов из России начали массово задерживать после прилета в Таиланд. На этом фоне в СМИ распространилась информация, что по новым правилам россияне теперь смогут попасть в эту страну Азии только на самолете.

