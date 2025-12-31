Реклама

21:41, 31 декабря 2025Интернет и СМИ

В Италии назвали главные политические события года

Corriere della Sera: Встреча Трампа и Путина стала одним из главных событий года
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала одним из главных событий 2025 года. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Утверждается, что саммит в Анкоридже стал настоящей победой Путина, который смог заручиться «крупнейшей дипломатической поддержкой». Среди других важных событий газета назвала ссору Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

В рейтинг также попали пошлины Трампа, заключение экс-президента Франции Николя Саркози и лишение принца Эндрю титула за причастность к делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Отмечается, что первенство первых полос в 2025 году осталось за Трампом.

Ранее перепалку Зеленского с Трампом включили в список определяющих мировую политику событий. Так ее охарактеризовал главный обозреватель международных отношений Financial Times Гидеон Рахман.

