В Италии назвали главные политические события года

Corriere della Sera: Встреча Трампа и Путина стала одним из главных событий года

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала одним из главных событий 2025 года. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Утверждается, что саммит в Анкоридже стал настоящей победой Путина, который смог заручиться «крупнейшей дипломатической поддержкой». Среди других важных событий газета назвала ссору Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

В рейтинг также попали пошлины Трампа, заключение экс-президента Франции Николя Саркози и лишение принца Эндрю титула за причастность к делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Отмечается, что первенство первых полос в 2025 году осталось за Трампом.

Ранее перепалку Зеленского с Трампом включили в список определяющих мировую политику событий. Так ее охарактеризовал главный обозреватель международных отношений Financial Times Гидеон Рахман.