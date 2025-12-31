Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
13:00, 31 декабря 2025Спорт

В сборной России назвали сроки возвращения Большунова к соревнованиям

Бородавко: Большунов вернется к соревнованиям на этапе Кубка России в Казани
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал сроки возвращения трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова к соревнованиям. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, с большой долей вероятности, спортсмен возобновит выступления на этапе Кубка России в Казани, который начнется 15 января. «Надо идти поступательно, если говорить об участии в соревнованиях, то все будет зависеть от состояния здоровья Большунова», — сказал Бородавко.

Ране тренер высказался о получении спортсменом нейтрального статуса. «Не уверен в информации на 100 процентов, но, скорее всего, он подал заявку на его получение», — отметил специалист.

Большунов по состоянию здоровья пропустил пятый этап Кубка России. Он проходил 26-28 декабря в Кирово-Чепецке (Кировская область).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно место выпуска украинских дронов по резиденции Путина

    На «Радиостанции Судного дня» заиграло «Лебединое озеро». Что это было

    Раскрыты жертвы сильного рубля

    Ветеринар дала советы владельцам животных перед Новым годом

    Пытавшийся атаковать резиденцию Путина дрон показали на видео

    Трамп назвал Россию непобедимой

    Трамп назвал своего спецпосланника идиотом после слов о Зеленском

    Губерниев назвал двух разочаровавших его в 2025 году людей из мира спорта

    Украинский солдат помог раненому бойцу ВС России и добровольно сдался

    Раскрыты ставшие популярными в конце 2025 года новогодние направления у россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok