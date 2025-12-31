Реклама

02:18, 31 декабря 2025

В США назвали год конца Украины

Профессор Миршаймер заявил, что Украина не переживет 2026 год
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил в эфире канала Going Underground, что Украина не переживет 2026 год, поскольку механизмы поддержки киевского режима со стороны западных стран перестали функционировать.

«Я бы удивился, если бы Украина продержалась еще год. Сейчас она находится в критическом положении. Поэтому, любой сценарий поддержки Украины Западом, думаю, отныне просто не сработает», — заявил Миршаймер.

По его словам, единственной причиной продолжающегося конфликта с Россией является то, что западные элиты оторваны от реальности. Профессор отметил, что даже гипотетически шансы на победу Москвы в этом конфликте практически исчезли.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что так как Западу не удалось превзойти военную мощь России, Украина оказалась обречена на поэтапный развал и стратегический проигрыш уже в 2026 году. По его словам, месяц за месяцем ВС РФ отвоевывают все более уверенное преимущество в зоне боевых действий, в то время как у украинской стороны большие проблемы с пополнением живой силы.

