04:04, 31 декабря 2025Россия

Военкор рассказал о «базовом минимуме» целей во власти Украины

Военкор Коц перечислил «базовый минимум» целей во власти Украины для уничтожения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Военный корреспондент Александр Коц рассказал о «базовом минимуме» целей во власти Украины для уничтожения. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

По его словам, после атаки на резиденцию президента РФ Москве нужно нанести удары по ключевым украинским военачальникам. «Пора перестать церемониться с зарвавшимся наркоманом, который решил подкрепить свои переговоры в Майами ударом по спецобъекту», — указал журналист.

В «базовый минимум» целей входят глава Главного управления разведкой (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и командующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский, перечислил Коц.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

