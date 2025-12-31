Реклама

Культура
13:56, 31 декабря 2025Культура

Захарова написала стихи для песни Киркорова

Захарова опубликовала видео с песней Киркорова на ее стихи
Варвара Кошечкина
Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала видео премьеры песни артиста Филиппа Киркорова, слова для которой она написала. Кадры выступления эстрадного певца дипломат опубликовала в Telegram-канале.

На записи видно эстрадного певца, исполняющего версию песни Speak Softly, Love композитора Нино Рота со словами Захаровой. «А завершилось все премьерой, которая, на мой взгляд, удалась. Филипп Киркоров ― "Главная роль". Делюсь», ― говорится в публикации.

Дипломат поделилась, что на день рождения она с артистами провела творческий вечер в помощь храму Архангела Михаила в Тараканово. На вечере выступили артисты Валерия, Зара, Любовь Успенская с видеоклипами, Катя Лель, Айна Гетагазова, Птаха, Люся Чеботина, Елена Север и Ирина Понаровская.

Ранее стало известно, что фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» вошел в список лучших новогодних фильмов в Великобритании. В подборку включили советскую комедию, а не американский ремейк «О судьбе» Марюса Вайсберга.

