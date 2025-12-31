Реклама

Бывший СССР
19:03, 31 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский уволил считавшегося близким к Ермаку чиновника

Зеленский уволил главу нацкомиссии Украины по фондовому рынку Магомедова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Omar Marques / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Магомедова с поста главы национальной комиссии республики по ценным бумагам и фондовому рынку. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Документ датирован 31 декабря, причины увольнения не указаны.

В начале декабря издание «Украинская правда» со ссылкой на анонимных собеседников сообщило, что большая группа депутатов в Раде выступает за чистку во власти от людей, близких к экс-главе офиса Зеленского Андрея Ермака. В их числе был Магомедов, которого источники называли кумом Ермака.

В конце ноября Ермак подал в отставку, Зеленский подписал приказ о его увольнении. За несколько часов до этого следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели у Ермака обыски.

