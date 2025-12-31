1 января жители планеты отмечают Новый год и Международный день мира. Православные вспоминают преподобного Илию Муромца. Свой день рождения празднует художественная гимнастка Дарья Трубникова. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 1 января — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

Новый год 2026

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

На Руси Новый год долгое время праздновали 1 марта, пока в 1492 году дату не перенесли на 1 сентября. Летоисчисление тогда вели по византийской системе — от сотворения мира. 20 декабря 1699 года император Петр I издал указ №1736 о переходе России на новое летоисчисление, и уже в 1700 году праздник стали отмечать, как в Европе, — 1 января.

Праздники в мире

Всемирный день мира

Праздник романо-католической церкви ежегодно отмечают в День торжества Божией Матери Марии. Провозгласил его Римский Папа Павел VI в 1967 году, а через два года инициативу поддержала ООН. Цель праздника — призвать общество к прекращению конфликтов и искоренению военного противостояния. Постоянный девиз Дня мира: «Прости, и ты обретешь мир».

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

День выпускания хлопушек на свободу

Считается, что хлопушку изобрел лондонский кондитер Томас Смит в XIX веке. Он предложил публике игрушку, которая при открывании производила хлопок, из нее вылетали искры, а внутри оказывался какой-нибудь сюрприз: головоломка, калейдоскоп или небольшой сувенир.

Какие еще праздники отмечают в мире 1 января

День евро;

День общественного достояния;

Международный день похмелья;

День освобождения Кубы.

Какой церковный праздник 1 января

День памяти преподобного Илии Муромца, Печерского

Согласно преданию, преподобный Илия был родом из Мурома. Из-за греха своего деда он до 30 лет не владел ногами. Однажды неизвестные странники напоили Илию водой, после чего он встал на ноги и ощутил в себе необыкновенную силу.

Этот легендарный образ богатыря, одолевшего Соловья-разбойника, принято отождествлять со святым монахом, мощи которого почивают в Киеве. Считается, что Илия Муромец подвизался в Киево-Печерской обители и ушел из жизни примерно в 1188 году.

Какие еще церковные праздники отмечают 1 января

День памяти мученика Вонифатия Тарсийского;

День памяти мучеников Илии, Прова и Ариса, египтян;

День памяти мучеников Полиевкта и Тимофея, диакона.

Приметы на 1 января

Новогодние приметы — одна из неотъемлемых составляющих праздника. Тем, кто в них верит, они помогут правильно встретить наступающий год Змеи и привлечь в свою жизнь благополучие.

Чтобы привлечь финансовые потоки в новом году, стоит положить под тарелки гостям пяти- или десятирублевые монетки.

Чтобы найти в этом году любовь, праздник стоит отмечать в дороге.

Чтобы привлечь удачу, утром первым порог дома должен переступить мужчина.

Фото: Grigorii Sukhorukov / Unsplash

Кто родился 1 января

Вениамин Баснер (1925-1996)

Советский композитор, автора музыки более чем к 100 кинофильмам. В числе его произведений — «С чего начинается Родина», «На безымянной высоте», «Березовый сок», «Белой акации гроздья душистые», «Это было недавно, это было давно.

Лоренцо де Медичи (1449-1492)

Итальянский банкир был фактическим правителем Флорентийской республики и самым могущественным покровителем культуры Возрождения в Италии, за что получил прозвище Великолепный. Известно, что Медичи дружил с Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли и Микеланджело, а сам состоялся как поэт.

Кто еще родился 1 января

Дарья Трубникова (23 года) — российская художественная гимнастка;

Борис Гнеденко (1912-1995) — советский математик, специалист по теории вероятностей;

Джером Дэвид Сэлинджер (1919-2010) — американский писатель;

Инна Маликова (49 лет) — российская певица, солистка группы «Новые самоцветы»;

Геннадий Сарафанов (1942-2005) — летчик-космонавт, Герой Советского Союза.

