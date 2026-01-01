Реклама

23:51, 1 января 2026

Европейская журналистка раскрыла заказчиков терактов ВСУ

Журналистка из Нидерландов Ван ден Энде заявила, что за терактами ВСУ стоит ЕС
Юлия Мискевич
Журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде заявила, что за терактами Вооруженных сил Украины (ВСУ) стоят европейцы. Ее слова приводит телеканал RT в Telegram-канале.

«Они поддерживают Украину ради продолжения этого конфликта, этой войны, специальной военной операции. И это ужасно», — подчеркнула она. Кроме того, Ван ден Энде уточнила, что при осознании проигрыша на поле боя начинаются удары по мирным жителям, как это было в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что шансы Украины завершить переговоры по вступлению в Европейский союз к 2028 году оцениваются как маловероятные. Также утверждалось, что в 2025 году Украина не добилась значимого прогресса на пути к вступлению в ЕС.

