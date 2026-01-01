Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:00, 1 января 2026Бывший СССР

Капитан ВСУ заявил о презрении украинских военных к Буданову

Капитан ВСУ Бекренев заявил о презрении украинских военных к Буданову
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Капитан ВСУ в запасе Евгений Бекренев с позывным Арти Грин в беседе с журналистом Сергеем Иваницким рассказал о презрении украинских военных к начальнику Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллу Буданову (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

Он отметил, что большинство военнослужащих, которые так или иначе сталкивались с Будановым или ГУР как структурой, «испытывают к господину Буданову отношение от просто негативного до крайней степени презрения».

Бекренев добавил, что таких людей сотни, однако публично никто не выступает, поскольку это действующие военные, а глава ГУР — не только генерал-лейтенант, но и любимчик президента Украины Владимира Зеленского и прессы.

По данным социологического опроса, проведенного SOCIS, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов и посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный стали главными фаворитами украинцев на возможных президентских выборах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине подсчитали количество прилетевших за год дронов и авиабомб

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    На Западе заявили о провале плана против России

    Капитан ВСУ заявил о презрении украинских военных к Буданову

    В Венгрии назвали главный вопрос 2026 года

    Раскрыт размер МРОТ в России с 1 января

    На Западе высказались о возможностях России

    Трамп отреагировал на получение Джорджем Клуни гражданства Франции

    В Китае удивились необычному жесту Путина перед Новым годом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok