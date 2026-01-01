Капитан ВСУ Бекренев заявил о презрении украинских военных к Буданову

Капитан ВСУ в запасе Евгений Бекренев с позывным Арти Грин в беседе с журналистом Сергеем Иваницким рассказал о презрении украинских военных к начальнику Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллу Буданову (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

Он отметил, что большинство военнослужащих, которые так или иначе сталкивались с Будановым или ГУР как структурой, «испытывают к господину Буданову отношение от просто негативного до крайней степени презрения».

Бекренев добавил, что таких людей сотни, однако публично никто не выступает, поскольку это действующие военные, а глава ГУР — не только генерал-лейтенант, но и любимчик президента Украины Владимира Зеленского и прессы.

По данным социологического опроса, проведенного SOCIS, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов и посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный стали главными фаворитами украинцев на возможных президентских выборах.