Ким Чен Ын поздравил служащих в России военных из КНДР с Новым годом

Лидер Северной кореи Ким Чен Ын отправил поздравительную телеграмму солдатам и офицерам, находящихся на боевом задании на территории России. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Он призвал бойцов постоянно проявлять храбрость, но не пренебрегать своей безопасностью. «За братский российский народ. За высокий дух и достоинство корейцев, за непреклонную честь нашего государства. За непобедимую славу нашей армии. За вами Пхеньян и Москва», — говорится в послании.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что дружба России и Северной Кореи находится на пике. Об этом он упомянул во время церемонии начала возведения Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции. По словам политика, совместные бои еще больше сплотили отношения двух государств, и что «вызовам со стороны господства и деспотизма» не остановить развитие связей между Россией и КНДР.