Экономика
23:14, 1 января 2026
Экономика

Маск сломал систему налоговой службы США своими налогами

Маск заявил, что сломал систему налоговой службы США объемом платежа
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Mike Segar / Reuters

Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский предприниматель Илон Маск рассказал, что однажды слома компьютерную систему Налоговой службы США (Internal Revenue Service, IRS) из-за объема налогов. Об этом он сообщил в соцсети X.

По его словам, он заплатил «так много налогов», что системе не удалось сразу обработать платеж. «Слишком много цифр. Им пришлось обновить программное обеспечение, чтобы все это обработать», — заявил миллиардер.

В декабре 2025 года сообщалось, что Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в 700 миллиардов долларов. Его состояние выросло до 749 миллиардов долларов.

