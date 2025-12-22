Реклама

15:59, 22 декабря 2025

Состояние богатейшего человека приблизилось к 750 миллиардам долларов

Reuters: Состояние Маска выросло до 749 миллиардов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Daniel Cole / Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние выросло до 749 миллиардов долларов. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на индекс Forbes.

Случившееся стало результатом решения, вынесенного Верховным судом штата Делавэр, который восстановил опционы Маска на акции Tesla на 139 миллиардов долларов, которые были аннулированы в 2024 году. Решение предыдущей судебной инстанции было признано неправомерным и несправедливым по отношению к Маску.

В связи с этим агентство напомнило, что в ноябре акционеры Tesla одобрили план вознаграждения Маска в триллион долларов. Это стало крупнейшим корпоративным пакетом выплат в истории.

В начале минувшей недели сообщалось, что Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в 600 миллиардов долларов. Однако эксперты считают, что Tesla «смехотворно переоценена» уже на протяжении длительного времени.

