Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:22, 1 января 2026Бывший СССР

На Украине решили устроить слежку за военнообязанными

РИА Новости: МО Украины ввело систему электронной слежки за военнообязанными
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Министерство обороны Украины вводит систему электронной слежки за военнообязанными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, в украинском ведомстве полагают, что такая мера поможет бороться в том числе и с дезертирством из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что система «Чек-ин мобилизованного», которая будет отслеживать каждый шаг военнообязанного.

Ранее сообщалось, что в 2025 году из рядов ВСУ дезертировали более 200 тысяч человек. Это составляет почти четвертую часть численности украинской армии. Как рассказал пленный украинский военный Александр Саенко, бойцы ВСУ охраняют пойманных при попытке дезертировать контрактников строже, чем в тюрьме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отношения с Россией изменились навсегда». Президент Финляндии в новогоднем обращении упомянул Москву и дал обещание Украине

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Украинские военные поделились ожиданиями на Новый 2027 год в контексте СВО

    В США призвали прекратить переговоры с Киевом после атаки ВСУ на резиденцию Путина

    Маск сломал систему налоговой службы США своими налогами

    Актер Нагиев впервые высказался после его слов о войне

    Ушел из жизни экс-футболист «Локомотива» и «Спартака»

    Личности всех погибших при атаке ВСУ на Хорлы смогут установить только после экспертизы

    Россиянка едва не пострадала из-за фейерверка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok