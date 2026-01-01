На Украине решили устроить слежку за военнообязанными

РИА Новости: МО Украины ввело систему электронной слежки за военнообязанными

Министерство обороны Украины вводит систему электронной слежки за военнообязанными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, в украинском ведомстве полагают, что такая мера поможет бороться в том числе и с дезертирством из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что система «Чек-ин мобилизованного», которая будет отслеживать каждый шаг военнообязанного.

Ранее сообщалось, что в 2025 году из рядов ВСУ дезертировали более 200 тысяч человек. Это составляет почти четвертую часть численности украинской армии. Как рассказал пленный украинский военный Александр Саенко, бойцы ВСУ охраняют пойманных при попытке дезертировать контрактников строже, чем в тюрьме.