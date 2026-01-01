На Украине заявили о не увидевшем свет послании Зеленского

Нардеп Железняк: В 2025 году не было ежегодного послания Зеленского к Раде

В 2025 году впервые не было ежегодного послания президента Украины Владимира Зеленского к Верховной Раде. На это обратил внимание народный депутат Украины Ярослав Железняк, пишет «Политика Страны».

По его словам, выступление начали готовить еще 17 сентября, но оно так и не увидело свет. Причины отказа от обращения Железняк не назвал.

Ранее Зеленский выступил с новогодним обращением к нации. В нем он намекнул, что для утверждения обсуждаемых мирных соглашений по урегулированию понадобится референдум. «Этот мир украинцы должны одобрить», — отметил глава государства.