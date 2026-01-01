Зеленский в своем обращении намекнул на предстоящий референдум

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новогодним обращением к нации. В нем он высказался о возможности проведения референдума.

Выступая с речью, Зеленский намекнул на то, что для утверждения обсуждаемых мирных соглашений по урегулированию понадобится референдум. «Этот мир украинцы должны одобрить», — отметил глава государства.

Он заявил, что при возможных атаках России украинцы на площадях начнут «сжигать портреты европейских и американских лидеров».

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский отказался выводить войска из Донбасса для прекращения конфликта с Россией. До этого он сказал, что создание свободной экономической зоны на подконтрольных Украине территориях Донбасса может стать компромиссным решением в рамках договоренностей.

