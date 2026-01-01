Над российским регионом в новогоднюю ночь сбили 23 украинских беспилотника

Миляев: Силы ПВО сбили над Тульской областью 23 украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в новогоднюю ночь сбили над Тульской областью 23 украинских беспилотника, об этом сообщил глава российского региона Дмитрий Миляев в Telegram.

Губернатор уточнил, что дроны были уничтожены в период с 23:00 31 декабря по 04:00 1 января.

«В ходе отражения воздушной атаки повреждены фасад и забор частного домовладения в Большой Туле», — добавил Миляев. На место прибыли оперативные службы.

Кроме того, в ночь с 31 декабря на 1 января в результате атаки беспилотников повреждения получили два частных дома в станице Северской Краснодарского края.

