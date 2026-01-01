Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:37, 1 января 2026Россия

Над российским регионом в новогоднюю ночь сбили 23 украинских беспилотника

Миляев: Силы ПВО сбили над Тульской областью 23 украинских беспилотника
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в новогоднюю ночь сбили над Тульской областью 23 украинских беспилотника, об этом сообщил глава российского региона Дмитрий Миляев в Telegram.

Губернатор уточнил, что дроны были уничтожены в период с 23:00 31 декабря по 04:00 1 января.

«В ходе отражения воздушной атаки повреждены фасад и забор частного домовладения в Большой Туле», — добавил Миляев. На место прибыли оперативные службы.

Кроме того, в ночь с 31 декабря на 1 января в результате атаки беспилотников повреждения получили два частных дома в станице Северской Краснодарского края.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп нередко называл Владимира Зеленского «ублюдком». За что глава Белого дома обозлился на президента Украины?

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Над российским регионом в новогоднюю ночь сбили 23 украинских беспилотника

    Трамп раскрыл свое пожелание на Новый год

    В США назвали причину недовольства Европы Трампом

    Россиянам рассказали о самом «нерабочем» за пять лет месяце

    Зеленский оценил готовность мирного плана

    Россиянам назвали способы восстановиться после застолья

    В Индии резко ответили на слова Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok