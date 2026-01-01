Реклама

Россия
03:55, 1 января 2026Россия

В российском регионе обломки дронов повредили два частных дома

В Краснодарском крае обломки дронов повредили два частных дома
Марина Совина
СюжетАтака БПЛА

Фото: David W Cerny / Reuters

Два частных дома в станице Северской Краснодарского края получили повреждения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщил Оперштаб региона в Telegram-канале.

Уточняется, что обломки беспилотников повредили крыши, в домах выбило стекла. В результате попытки атаки ВСУ никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

31 декабря с 08:00 до 23:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника над регионами России. Большинство беспилотников (40) сбили над Брянской областью.

Ранее в результате атаки ВСУ на Липецк обломки одного беспилотника попали в жилой дом. Из соображений безопасности жильцов поврежденного дома эвакуировали

