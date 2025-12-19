Российский губернатор рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на регион

Губернатор Артамонов: В Липецке обломки беспилотника попали в жилой дом

В результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Липецк обломки одного беспилотника попали в жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Угроза обрушения отсутствует», — сообщил чиновник. Он отметил, что сейчас на месте работают специалисты: они обследуют помещения и прилегающую территорию.

Из соображений безопасности жильцов поврежденного дома эвакуировали.

Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала, что в результате атаки БПЛА на Таганрог повреждены четыре частных дома.