Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:57, 19 декабря 2025Россия

Российский губернатор рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на регион

Губернатор Артамонов: В Липецке обломки беспилотника попали в жилой дом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Липецк обломки одного беспилотника попали в жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Угроза обрушения отсутствует», — сообщил чиновник. Он отметил, что сейчас на месте работают специалисты: они обследуют помещения и прилегающую территорию.

Из соображений безопасности жильцов поврежденного дома эвакуировали.

Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала, что в результате атаки БПЛА на Таганрог повреждены четыре частных дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейские лидеры продолжат обсуждение вопроса о замороженных активах России. Ожидается ли прорыв на саммите в Брюсселе?

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    Кредит Евросоюза для Украины назвали потерянными деньгами

    Российский губернатор рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на регион

    В Раде возмутились пропажей фигурантов коррупционного скандала

    Российская тревел-блогерша назвала распространенные ошибки россиян в поездах

    Раскрыты сроки переезда Долиной из квартиры

    Мерц назвал условие для разморозки активов России

    Зеленский покинул Брюссель до решения по российским активам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok