Стало известно имя реального лидера Европы

Гардинер: Дональд Трамп стал настоящим лидером Европы в 2025 году

Президент США Дональд Трамп стал настоящим лидером Европы в 2025 году, заявил в статье для Telegraph директор Центра свободы имени Маргарет Тэтчер при консервативном вашингтонском аналитическом центре Heritage Foundation Нил Гардинер.

«Забудьте о [канцлере ФРГ] Фридрихе Мерце, [президенте Франции] Эммануэле Макроне или [главе Еврокомиссии] Урсуле фон дер Ляйен. Дональд Трамп в 2025 году стал настоящим лидером Европы, а 2026 год, скорее всего, только укрепит его позиции», — высказался эксперт.

Ранее в новогоднем обращении канцлер Германии высказался о роли страны в мире, заявив, что она не будет выступать в качестве мяча для игр в руках сверхдержав. Он также заявил, что грядущий год может стать для ФРГ и Европы моментом прорыва, с которого начнутся десятилетия свободы, мира и процветания. Мерц призвал верить в себя и не слушать паникеров и пессимистов.

Между тем экс-посол Германии в США Вольфганг Ишингер считает, что Европа сейчас осталась «одна дома». «Мы, европейцы, должны защищать наши ценности, но при этом всегда самокритично проверять их применение», — заметил он.

