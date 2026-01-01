Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:46, 1 января 2026Мир

Стало известно имя реального лидера Европы

Гардинер: Дональд Трамп стал настоящим лидером Европы в 2025 году
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп стал настоящим лидером Европы в 2025 году, заявил в статье для Telegraph директор Центра свободы имени Маргарет Тэтчер при консервативном вашингтонском аналитическом центре Heritage Foundation Нил Гардинер.

«Забудьте о [канцлере ФРГ] Фридрихе Мерце, [президенте Франции] Эммануэле Макроне или [главе Еврокомиссии] Урсуле фон дер Ляйен. Дональд Трамп в 2025 году стал настоящим лидером Европы, а 2026 год, скорее всего, только укрепит его позиции», — высказался эксперт.

Ранее в новогоднем обращении канцлер Германии высказался о роли страны в мире, заявив, что она не будет выступать в качестве мяча для игр в руках сверхдержав. Он также заявил, что грядущий год может стать для ФРГ и Европы моментом прорыва, с которого начнутся десятилетия свободы, мира и процветания. Мерц призвал верить в себя и не слушать паникеров и пессимистов.

Между тем экс-посол Германии в США Вольфганг Ишингер считает, что Европа сейчас осталась «одна дома». «Мы, европейцы, должны защищать наши ценности, но при этом всегда самокритично проверять их применение», — заметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Более 100 человек собрались в атакованном ВСУ кафе в Херсонской области

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Россиянин Коростелев занял 12-е место в гонке преследования на «Тур де Ски»

    Европейский лидер поздравил с Новым годом на русском языке

    Зеленский заявил о налете 200 российских беспилотников на Украину

    Стало известно имя реального лидера Европы

    Полсотни поездов встали на юге России из-за снега

    Россиянам напомнили о самом коротком рабочем месяце в году

    Число погибших при ударе ВСУ в Херсонской области возросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok