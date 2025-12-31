Европа осталась «одна дома»

Экс-посол Германии в США Ишингер: Европа сейчас осталась одна дома

Европа сейчас осталась «одна дома». Такое заявление сделал экс-посол Германии в США Вольфганг Ишингер в соцсети X.

«Констатация к концу года: Европа сейчас осталась одна дома. Мы, европейцы, должны защищать наши ценности, но при этом всегда самокритично проверять их применение», — написал он.

Ишингер пожелал, чтобы Украина с помощью Европы обрела мир и сохранила независимость.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Европейский союз должен подготовиться к серьезным изменениям в отношениях с США и «росту угроз со стороны России». Он подчеркнул, что сейчас США настойчиво отстаивают свои интересы.