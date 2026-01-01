Реклама

11:53, 1 января 2026Мир

Новый мэр Нью-Йорка принял присягу в метро на Коране

Мэр Нью-Йорка Мамдани принял присягу на станции метро, положив руку на Коран
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Amir Hamja / Pool / Reuters

Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани принял символическую присягу на станции метро, передает Associated Press.

Небольшая церемония состоялась после полуночи 1 января на станции Сити-Холл на Манхэттене — это одна из первых станции метрополитена Нью-Йорка, она закрыта еще с 1945 года. Присягу приняла генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, также рядом с ним на ступенях лестницы стояла жена Мамдани Рама Дуваджи, а на церемонии присутствовали родители нового главы города. Во время присяги Мамдани положил руку на Коран.

«Это поистине честь и привилегия всей жизни», — сказал Мамдани в короткой речи, объяснив выбор исторической станции метро для символической церемонии «свидетельством важности общественного транспорта для жизнеспособности, здоровья и наследия города».

Официальная церемония присяги состоится днем в четверг на площади перед мэрией. Ее примет сенатор Берни Сандерс, один из политических кумиров мэра, добавляет CNN.

34-летний Мамдани вошел в историю как первый мэр города мусульманского происхождения и самый молодой глава города, занявший этот пост за более чем столетие.

Социалист-мусульманин Мамдани был избран мэром в начале ноября. Американский президент Дональд Трамп посчитал такой выбор горожан потерей части суверенитета США. Мамдани в ответ заявил, что все еще считает Трампа «фашистом» и «деспотом».

    Обсудить
